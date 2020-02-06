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Bariyerleri kırıp geçmeye çalıştığı sırada tren çarptı

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı.

06.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:04Bariyerleri kırıp geçmeye çalıştığı sırada tren çarptı
Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar'da meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ekmek dağıtımı yapan Uğur yönetiminde 03 PT 378 plakalı kamyonet, hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan geçmeye çalıştı. Aracın tam da tren raylarının ortasında durduğu sırada tren yolundan geçiş yapan 44015 sefer sayılı yük treni kamyonete çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Uğur Çankaya, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde yük treninin kamyoneti metrelerce sürüklediği görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Çankaya, Sabah, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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