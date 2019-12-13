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Bariyerlerin üzerine çıkan minibüsteki vatandaşları itfaiye kurtardı

100 karayolu Uzunçayır mevkinde Ankara istikametinde seyir halinde olan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışması için kapatılan alanın etrafındaki bariyerlere çarparak takla attı.

13.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:11
100 karayolu mevkinde istikametinde seyir halinde olan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışması için kapatılan alanın etrafındaki bariyerlere çarparak takla attı. İçerisinde bulunan dört kişiden ikisi kendi imkanlarıyla çıkarken sürücü ve yanındaki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
D-100 Karayolunda itfaiye ekipleri seferber oldu
Kaza, saat 02.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Uzunçayır mevkisi, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Özcan Kabaklısoyalı yönetimindeki 34 PBM 93 plakalı minibüs, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkinde yol yapım çalışması için bariyerlerle kapatılan alana hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatarak beton bariyer üzerine çıkan minibüsteki iki kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, sürücü Kabaklısoyalı ve yanındaki Zekeriya Çakmak bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden çıkartmak için canla başla çalıştı. Kısa bir süre içerisinde iki vatandaşı da kurtaran ekipler yaralı vatandaşları sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahale ambulansta yapıldı
ekipleri tarafından çıkartılan iki kişiye ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılırken daha sonra yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonucu yakıt kaçıran minibüs itfaiye ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra güvenlik önlemleri altında yan yatmış olduğu bariyerin üzerinden indirildi. Trafik polisleri tarafından bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde akan trafik, minibüsün çekici yardımıyla çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
(İHA)
Bariyerlerin üzerine çıkan minibüsteki vatandaşları itfaiye kurtardı

Uzunçayır, İtfaiye, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA


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