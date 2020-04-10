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BARİYERLERLE ÇEVRİLEN ESENYURT'TAKİ MEYDANA ÇİFT YÖNLÜ YAYA YOLU

ESENYURT'ta günün her saati dolu olan Cumhuriyet Meydanı, demir bariyerlerle çevrelenerek kapatıldı.

10.04.2020 22:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:23
BARİYERLERLE ÇEVRİLEN ESENYURT'TAKİ MEYDANA ÇİFT YÖNLÜ YAYA YOLU

ESENYURT'ta günün her saati dolu olan Cumhuriyet Meydanı, demir bariyerlerle çevrelenerek kapatıldı. Meydanın içerisinde 'Sosyal mesafe' kuralına da uyulması koşulu ile bariyerlerle gidiş ve geliş iki yaya yolu açık tutuldu.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü, gün boyu dolu olan Cumhuriyet Meydanı'nın bariyerlerle çevrilerek kapatılmasına karar verdi. Demir bariyerlerle kapatılan meydandaki ATM'ler ve bu bölgede oturanların yürüyerek evlerine gidebilmesi için bariyerli gidişli- gelişli iki yaya yolu oluşturdu.

ATEŞİ ÖLÇÜLÜRKEN ELLERİNİ HAVAYA KALDIRDI

Yaya geçitlerine gelenlerin ateşleri ölçülürken mutlaka maske kullanmaları ve bununla ağız ve burunlarını kapatmaları istendi. Polisin durdurduğu bir genç kızın iki elini havaya kaldırması ilginç görüntü oluşturdu. Yaya geçidinde belirli uzaklıklarda görevlendirilen polisler, burada yürüyenlerin mutlaka sosyal mesafe kuralına uyması için uyarılarda bulunmaya başladı.

YAŞ SINIRINA UYMAYANLARA CEZA

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, meydandaki yaya geçidini kullanmak üzere oğlu Hüseyin Çelik ile gelen aynı zamanda maskesiz olan 75 yaşındaki Hamza Çelik'i durarak, ateşlerini ölçtü. Hüseyin Çelik, babasının alzaimer hastası olduğunu, söyledi. Görevli polislerden biri bunun üzerine Hüseyin Çelik'e, "Siz babanızın sağlığını düşünmüyorsanız, Emniyet teşkilatı olarak bizim düşünmemiz gerekir" dedi. Hamza Çelik, polisten cezai işlem uygulanmamasını rica ederken, "Beni dışarı çıkarmasını ben istedim. Evde duramıyorum" dedi. Polis 789 TL idari para cezasını oğluna kesti. Görevli polisler daha sonra baba ve oğlunu ekip aracına bindirerek, evlerine götürdü.

Polisler, Mehmet Kevser'i yanında 4 ve 7 yaşındaki çocukları ile birlikte yürürken görünce durdurdu. Baba Kevser, salgın hastalık tehlikesine rağmen evde sıkılan çocuklarını gezdirmeye çıkardığını söylerken, ona da 789 TL idari para cezası kesildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yaya geçidini kullananların koronavirüs tehlikesine karşı 'Sosyal mesafeyi' koruyabilmelerini sağlamak amacıyla 'Sağdan gidin' yazılı uyarı levhası konuldu. Görevliler gün boyu, bu konuda uyarı anonslarını sürdürdü.

Kapatılan Esenyurt Cumhuriyet Meydanı ve meydandaki yayalar için bölünen yürüme yolu havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde meydanın tamamen bariyerlerle kapatıldığı ve boş olduğu, bölünen yürüme yolunu kullananların 'Sosyal mesafe' kuralına uyduğu göze çarptı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Emniyet Müdürlüğü, Hüseyin Çelik, Esenyurt, Güncel
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