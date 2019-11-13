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Barkin: Fed'in faiz indirimleri yatırımlar için fark yaratmaz

Richmond Fed (Merkez Bankası) Başkanı Thomas Barkin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl yaptığı faiz indirimlerinin yatırımlar açısından büyük bir fark yaratmayacağını vurguladı.

13.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:50Barkin: Fed'in faiz indirimleri yatırımlar için fark yaratmaz

Richmond (Merkez Bankası) Başkanı Thomas Barkin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl yaptığı faiz indirimlerinin yatırımlar açısından büyük bir fark yaratmayacağını vurguladı.

Barkin, faiz indirimlerinin işletme yatırımlarını canlandırma konusunda çok fazla şey yapamayabileceğini, işletme yatırımlarının azalmasında iş yapma ortamındaki belirsizliğin etkili olduğunu söyledi ve ekledi:

"Zayıf işletme yatırımları ABD ekonomisinde toparlanmayı tüketici harcamalarına oldukça bağımlı hale getirdi, kısa vadeli faiz oranlarını Fed'in bu yıl yaptığı gibi 75 baz puan düşürmek yatırımlar açısından büyük bir fark yaratmaz. Yatırımlarda büyümenin düşmesi iş yapma ortamı ile ilişkili. Buna regülasyonları ve jeopolitik zorlukları da ekleyebiliriz. Bu ortamda karar vermek zor."

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in Ekim ayında yaptığı son faiz indirimini desteklemediğini, Fed'in faizleri sabit tutmuş olması gerektiğine inandığını söyledi.

"Bana göre şu an için faizleri sabit tutmalı ve işlerin nasıl gittiğini görmeliydik" diye konuşan Harker, faizlerin şu anda nötr veya "hafif şekilde destekleyici" olduğunu düşündüğünü ve daha düşük faizlerin işletmeleri harcamaya cesaretlendirmek için yeterli olacağını düşünmediğini ifade etti.



Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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