Haberler » Ekonomi » Barkindo'dan Trump'a mektup:  OPEC tek başına petrol piyasalarını dengeleyemez - Ekonomi

Barkindo'dan Trump'a mektup:  OPEC tek başına petrol piyasalarını dengeleyemez

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Mohammed Barkino ABD Başkanı Donald Trump'a, OPEC'in tek başına petrol piyasalarını destekleyemeyeceğini söyledi.

08.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:16 Barkindo'dan Trump'a mektup:  OPEC tek başına petrol piyasalarını dengeleyemez

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Mohammed Barkino ABD Başkanı Donald Trump'a, OPEC'in tek başına petrol piyasalarını destekleyemeyeceğini söyledi.

Barkindo, Trump'a yazdığı bir mektupta OPEC'in tek başına petrol piyasalarını dengeleyemeyeceğini belirtirken, OPEC'in ekstra kapasitesinin günde 3 milyon varille 3.5 milyon varil arasında olduğunu hatırlattı.

Bunun yanında Barkindo, İran'ın Irak'taki ABD üssüne düzenlediği saldırı sonrası Irak petrol üretim tesislerinin güven altına alındığını ve üretime devam edildiğini söyledi ve ekledi:

"Irak'taki tesislerin güven altına alınması iyi bir haber, üretim etkili bir şekilde devam ediyor."



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:44   Erdoğan-Putin görüşmesi başladı - Ekonomi
13:42   Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi - Ekonomi
13:41   Çayırova Belediyesi'nde sözleşme imzalandı - Ekonomi
13:34   Ruhani: İntikamımız, onların ayaklarını bölgeden kesmek olacak - Ekonomi
13:30   Fındık ezmesi şeker yerine hurmayla tatlandırıldı - Ekonomi
12:15   Ziraat Katılım, sıfır konutlar için kredi faizini yüzde 0,79'a indirdi - Ekonomi
12:08   Yasa Meclis'ten geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek - Ekonomi
11:14   Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi - Ekonomi
11:12   Dolar 6 lira sınırında! İşte son durum - Ekonomi
11:11   Tek tip olan yeni sigara paketlerinde zifir, nikotin ve karbonmonoksit detayı unutuldu - Ekonomi
8.01.2020 13:51:32