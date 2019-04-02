Barnier: Anlaşmasız Brexit Karşısında Tek Seçenek Eldeki/mevcut Anlaşma

Kaynak: DHA

– Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılmaması için tek seçeneğinin mevcut ayrılma anlaşmasını kabul etmek olduğu yönündeki söylemini yineledi.Brüksel'de konuşan Barnier, Birleşik Krallık Parlamentosu'nda üç kez reddedilen mevcut Brexit anlaşmasına "oldukça fazla çaba" sarf edildiğini belirtirken, AB'nin Birleşik Krallık'taki politik sürece "saygı duyduğunu" fakat "Birleşik Krallık'ın AB'den düzgün bir şekilde ayrılması için mevcut Brexit anlaşmasının tek seçeneği olacağını" söyledi. Barnier, Brexit sürecinde milletvekillerinin Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in anlaşmasını kabul etme, anlaşmasız ayrılma veya 50'nci Madde'nin uzatılması olmak üzere Birleşik Krallık'ın üç seçeneği kaldığını hatırlattı.Birleşik Krallık Parlamentosu Pazartesi günü, May'in anlaşmasına alternatif olabilecek dört ayrı önergeyi reddetti. - İstanbul