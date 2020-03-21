Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Baro Başkanı Aktürk: 'Milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ederim' - Haberler

Baro Başkanı Aktürk: "Milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ederim"

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ederim" dedi.

21.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:01
Baro Başkanı Aktürk:
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ederim" dedi.

Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet ve mağfiretin bol bol verildiği kandiller durağı üç ayları içerisindeki kandillerden ikincisi olan Miraç Kandilini, 21 Mart Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.

Miraç Hadisesi; Peygamber Efendimizin, Allah'ın huzuruna kabul edildiği ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek bir andır.

Kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu; Miraç Kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır.

İnsanlarımızın, Yaradan'a daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyoruz.

Milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor; birlik ve beraberliğimize, sağlık, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Miraç Kandili, Erzincan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Uyarılar dikkate alınmayınca, banklara şerit çekildi - Haber Bulgaristan: "Yardım AB'den değil, Türkiye'den geldi" - Haber Korona virüs tedbirleri artırılıyor - Haber Eşe 'Altına kaçırıyor' demek boşanma sebebi - Haber Dezenfekte yapan engelli şahıs "Milli mesele" diyerek izne ayrılmadı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading