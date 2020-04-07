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Baro Başkanı Aktürk'ten kandil mesajı

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

07.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:12
Baro Başkanı Aktürk'ten kandil mesajı
Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet ve mağfiretin bol bol verildiği kandiller durağı üç aylar içerisindeki kandillerden üçüncüsü olan Berat Kandilini, 7 Nisan Salı akşamını 8 Nisan Çarşamba gününe bağlayan gece idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.

Ramazan'ın müjdecisi olan Berat Kandili; İslam aleminin sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri, dua kapılarının en açık olduğu müstesna zamanlardan biridir. Kandiller; insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir; Berat Kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanlarımızın, yaradana daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyoruz.

Milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor; birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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