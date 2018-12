Baro Başkanı Azade Ay, "Her Birey Engelli Adayı"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:44



DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğu gerçeğinin hiçbir zaman hatırımızdan çıkmamasını gerektiğini diledi.3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yayınlayan Baro Başkanı Azade Ay, 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiş ve bu tarih 1992 yılından bu yana büyük bir hassasiyetle kutlandığını bildirdi.Azade Ay, mesajında "Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin, Dünya üzerinde nerede olursa olsun, yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek ve verdikleri mücadeleyi Dünya'ya duyurmak için 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiş. Birleşmiş Milletler' in kurucu ülkelerinden biri olan ülkemizin mevcut mevzuatında engellilerin haklarına ve engellilerin sosyal hayata entegrasyonuna ilişkin düzenlemeler oldukça yetersiz olmakla birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne de gerekli önem verilmemektedir. Her ne kadar 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun ile bu konudaki mevzuat birleştirilmeye çalışılmış ise de, yasanın uygulanmasının büyük oranda yönetmeliklere bırakılması, birçok hususun çözümsüz kalmasına yol açmıştır. Ülkemizde engellilerin toplum yaşamına yüzde yüz katılımının sağlanabilmesi için uygulamaya yönelik yönetmelik hükümlerinin bir an önce hayata geçirilerek yasal boşluk ve karmaşanın ortadan kaldırılması sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizin öncelikli hedeflerinden biri olmalıdır. Her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğu gerçeğinin hiçbir zaman hatırımızdan çıkmamasını dileyerek tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü Düzce Barosu adına kutlarım" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE