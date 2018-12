Baro Başkanı Azade Ay, "İnsani Devrim"

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:13



DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, Türkiye 'de kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin Atatürk önderliğinde gelişen insani devrimlerden birisi olduğunu söyledi.Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 84. Yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Baro Başkanı Avukat Azade Ay, " 5 Aralık 1934 tarihi, Türkiye'de kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; Atatürk önderliğinde gelişen insani devrimlerden birisidir. Bundan tam 84 yıl önce Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile bu önemli hakkın kadınlara tanınması, kadınlarımızın da en az erkekler kadar toplumda söz sahibi olabilmesinin ilk önemli adımıdır. Üstelik Türk kadını, Batılı hemcinslerinin büyük bir bölümünden yıllar önce bu önemli hakka sahip olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti , birçok alanda olduğu gibi bu alanda da Avrupa ülkelerine öncülük etmiştir. Türk kadınlarına 5 Aralık günü seçme ve seçilme hakkının verildiği ifadesi aslında kısmen yanlış olup, bu hak, kadınlara yöneticilerin bir lütfu olarak armağan edilmemiş, Cumhuriyet kadınlarının adeta tırnaklarıyla kazıyarak elde ettikleri mücadeleci ruhuyla mümkün olmuştur. Fakat ne yazık ki aradan geçen bir asra yakın sürede kadınlarımızın temsil noktasında hedeflenen ilerleme sağlanamamış, kadınların mecliste temsil oranı erkeklerin bir hayli gerisinde kalmıştır. Aynı vasıflara sahip kadın ve erkek aday arasında bir seçim söz konusu olduğunda tercih genellikle erkek adaydan yana kullanılmaktadır. Son durumda mevcut 595 milletvekilimizin yalnızca 104 tanesi kadın olup; meclisimizde kadın milletvekili oranı yalnızca yüzde 17'dir. Bunun sebebi kadının toplumda her zaman edilgen bir rol oynamasını isteyen, kadını ikinci sınıf gören körelmiş zihniyetlerdir. Biz kadınlar, bu zihniyet mensuplarıyla her zaman mücadele içinde olmalı, yılmamalı, haklarımıza her zaman en az erkekler kadar sahip çıkmalıyız. Kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmasının yanında, ülke yönetiminde kadınların temsilde aktif rol oynamasının sağlanabilmesi için pozitif ayrımcılık temellerinde bir dizi atılımların yapılması gerektiği açıktır. Aday ve sıra belirleme sürecinde erkek egemen anlayıştan vazgeçilerek, kadınların meclise daha yüksek oranda girebilmelerinin önü açılmalıdır.Kadınlarımızın eşit oy haklarının eşit temsile dönüşmesinin demokrasimiz için önemli bir gereklilik olduğunu hatırlatır, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 84. yıldönümünü Düzce Barosu adına kutlarım" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE