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Baro Başkanı Burak'tan Nalbant'a ziyaret

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant'ı ziyaret etti.

05.08.2019 12:58 Baro Başkanı Burak'tan Nalbant'a ziyaret
Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant'ı ziyaret etti.
Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Burak, Sakaryaspor'un takımına gönül vermiş ve desteğini hiçbir zaman esirgememiş büyük taraftarıyla her şeyin en iyisini hak ettiğini söyledi.
Takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan binlerce Sakaryaspor sevdalısı olarak bu sene 1. Lige çıkmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacaklarını ifade eden Burak, "Takımımıza güvenimiz tamdır. Bu vesileyle aldıkları büyük sorumlulukla Sakaryasporumuzu hak ettiği yere getireceklerine inandığım kulüp başkanımız İbrahim Nalbant ve yönetimine başarılar diliyorum. Biz de üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazırız. Hayırlı olsun." diye konuştu.
Ziyaretten dolayı Burak'a teşekkür eden Nalbant, Sakaryaspor'un hak ettiği yere gelmesi için göreve geldiklerini belirterek, bu sene şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.
Ziyarette,Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

İbrahim Nalbant, Sakaryaspor, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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