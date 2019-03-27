Batman Belediye Eşbaşkan Adayları Demir ve Korkmaz, Batman Baro Başkanı Çakan'ı Ziyaret Etti

HDP Eşbaşkan Adayları Dr. Demir ve Korkmaz seçim çalışmaları kapsamında Batman Barosunu ziyaret etti.

"HUKUKİ GEREKÇESİ YOKTUR"

Belediye Meclis üyeleri ve bir grup partili ile birlikte Batman Barosunu ziyaret eden HDP Eşbaşkan Adayları Dr. Demir ve Korkmaz, yaşanabilir bir toplum için hukukta aksaklıkların aşılması gerektiğine dikkat çekerek, adaletin uluslar arası standartlarda işlenmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Eşbaşkan Adayları Dr. Demir ve Korkmaz'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanı Av. Hamit Çakan belediyelere atanan kayyumların durumuna değinerek, "Kayyum atamaları hukuka aykırıdır. Yapılan hukuksuzluktur. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine de aykırıdır. Yapılanların hiçbir hukuki gerekçesi yoktur" dedi.