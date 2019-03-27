27 Mart 2019, 19:06
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Batman Belediye Eşbaşkan Adayları Demir ve Korkmaz, Batman Baro Başkanı Çakan'ı Ziyaret Etti

Batman Belediye Eşbaşkan Adayları Demir ve Korkmaz, Batman Baro Başkanı Çakan

Halkların Demokratik Partisi Batman Belediye Eşbaşkan Adayları Dr. Mehmet Demir ve Songül Korkmaz, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında Batman Baro Başkanı Hamit Çakan'ı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Çakan, "Kayyumların hukuki dayanağı yoktur." dedi.

HDP Eşbaşkan Adayları Dr. Demir ve Korkmaz seçim çalışmaları kapsamında Batman Barosunu ziyaret etti.

"HUKUKİ GEREKÇESİ YOKTUR"

Belediye Meclis üyeleri ve bir grup partili ile birlikte Batman Barosunu ziyaret eden HDP Eşbaşkan Adayları Dr. Demir ve Korkmaz, yaşanabilir bir toplum için hukukta aksaklıkların aşılması gerektiğine dikkat çekerek, adaletin uluslar arası standartlarda işlenmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Eşbaşkan Adayları Dr. Demir ve Korkmaz'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanı Av. Hamit Çakan belediyelere atanan kayyumların durumuna değinerek, "Kayyum atamaları hukuka aykırıdır. Yapılan hukuksuzluktur. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine de aykırıdır. Yapılanların hiçbir hukuki gerekçesi yoktur" dedi.

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