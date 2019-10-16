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Baro Başkanı Canan mazbatasını aldı

Hakkari Barosu Başkanı seçilen Avukat Ergün Canan mazbatasını aldı.

16.10.2019 13:33Baro Başkanı Canan mazbatasını aldı
Hakkari Barosu Başkanı seçilen Avukat Ergün Canan mazbatasını aldı.

Pazar günü gerçekleştirilen genel kurulda 113 üyeden 61'inin oyunu alan Avukat Ergün Canan, yönetimiyle birlikte bugün İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün Canan, pazar günü itibariyle seçim yapıldığını hatırlatarak, "Meslektaşlarımızın takdiriyle yeni baro başkanı olarak bugün göreve başlıyoruz. İlçe Seçim Kurulundan mazbatamızı aldık. Görevi devraldığımız eski başkanımız Zeydin Kaya, çok çalıştı ve çabaladı. Hakkari Barosuna 6 katlı bir hizmet binası kazandırdı. Yeni hizmet binamızı faaliyete geçirmek için eksikliklerini hep birlikte tamamlayacağız. Bunun içinde kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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