Baro Başkanı Durakoğlu: Hakimlik etekle değil etikle uğraşılan bir yer olması lazım

İSTANBUL Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, "Yargıçlık etekle uğraşılan değil, etikle uğraşılan bir yer olması lazım" dedi.Durakoğlu, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sırasında yaşanan "etek boyu" tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Tartışmalar üzerine adliyeye girerek olaya dahil olan Mehmet Durakoğlu, "Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi yargıcı, dava sırasında meslektaşımıza birdenbire 'sen böyle masanın önüne çıkar mısın' dedikten sonra etek boyuyla uğraşmaya başlamış. O sırada orada duruşma bekleyen diğer meslektaşlara, giydiği eteğin boyutuna ilişkin görüşlerini sormuş. Onlarda 'Bu bir özgürlük alanıdır buna karışılamaz' gibi şeyler söylediğinde orada bulunan bir başka avukatın da küpesiyle uğraşmaya başlamış. Kendi kafasındaki yanıtı almamış olacak ki yazı işleri müdürünü çağırmış. İlginç olan tarafı da bütün bunları tutanağa geçirmiş" dedi.





"BU HAKİM SABIKASI İTİBARİYLE TARAFIMIZDAN BİLİNEN BİR KİMSE"

Durakoğlu, "Bu hakim sabıkası itibariyle bizim tarafımızdan bilinen bir kimse. Sakarya'da bir silah çektiğini Balıkesir'de yaşlıca bir avukata saldırıp yumruk attığını biliyoruz. Bütün bu vukuatları sırasında Sakarya'dan Balıkesir'e oradan da İstanbul'a sürülen bir adam. Nasıl bir sürgünse bu. Dolayısıyla bu yer değiştirme cezasının aslında ceza olmadığı bir şeyle karşılaşmış" ifadelerini kullandı.





"OLAYDAN SONRA SAKALINI KESİP KRAVAT TAKTI"

Hakimin yaşanan tartışmanın ardından tıraş olup kıyafetini değiştirdiğini söyleyen Durakoğlu, "Normal bir ruh halinden söz etmiyoruz. Sabahleyin sakallı, renkli gömlekle duruşmaya gelen bir yargıçtan, bu olay olduktan sonra da sakalını kesip bir de beyaz gömleğin üzerine kravat takan bir yargıçtan söz ediyoruz" dedi.





"BÖYLE BİR RUH HALİNDE OLAN BİR İNSANIN YARGIÇLIK YAPIYOR OLMASI, YARGIÇ ETİĞİNE SON DERECE AYKIRI"

Mehmet Durakoğlu, "Bu yargıç, bırakın avukat olmasını bir kadına onu aşağılayıcı bir şekilde, bana sorarsanız ciddi anlamda bir tacizden söz ediyoruz. Taciz ederek, onu aşağılayacak bir pozisyona sürüklemeye çalışıyor ve bunu, oturduğu kürsüden aldığı yetkiyi kötüye kullanarak yapıyor. Anladığım kadarıyla kafasında kadına ilişkin başka bir sorun olsa gerek ki bu olayı da buraya kadar taşıyabiliyor. Böyle bir ruh halinde bulunan bir insanın yargıçlık yapıyor olması, yargıç etiği dediğimiz olaya son derece aykırı. Taşıması gereken değerleri taşımadığını görüyoruz. Bu çerçeve içerisinde biz, hem avukatlık mesleğine ilişkin, onun ötesinde de kadına yönelik olarak bu ötekileştirme, ikincilleştirme şeklinde ortaya çıkan bu ülkedeki olguların karşısında en çok etkili olmaya çalışan bir kurumsallık olarak, bir değerlendirme yapmak zorunda kaldık ve olaya müdahale ettik" şeklinde konuştu.





"ADALET BAKANI VE HSK'NIN DAVRANIŞINA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

"Özellikle sayın Adalet Bakanı ve HSK'nın davranışına da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok çabuk refleks verdiler" diyen Durakoğlu, "Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gün içerisinde bu kararların alınabilmiş olması çok önemliydi. Mesleğimiz açısından, avukatlık açısından önemliydi, kadının uğradığı bir taciz karşısında yargı dünyasının verdiği cevapla ilgiliydi. Çünkü yargı dünyası bu tür kirlilikleri içinde barındırmaması gereken bir yer. Kendisini en azından bu kirlilikten temizlemeye çalışmak gibi bir bilinci taşıyor olmasını gördüğümüz için çok mutluyuz" dedi.





"YARGIÇLIK ETEKLE UĞRAŞILAN DEĞİL, ETİKLE UĞRAŞILAN BİR YER OLMASI LAZIM"

Hakim hakkında başlatılan soruşturmanın sonucunun çok önemli olduğunu belirten Mehmet Durakoğlu, "HSK'nın açtığı bu soruşturmanın sonunda tedbir olarak verilmiş olan açığa alma kararının ötesinde şimdi neticesini ısrarla takip edeceğiz. Biz bunu ısrarla takip edeceğiz. Bunun için bir komisyon kurduk, kendi aramızda. Sürekli olarak bunun geldiği noktayı tespit edeceğiz. Bunu Türkiye'deki kadın hakları açısından da, avukat hakları açısından da, kadın avukatların içinde bulundukları, zaman zaman yaşadıkları sorunlar çözümü bakımından da son derece önemli bir konu olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Yargıçlık etekle uğraşılan değil, etikle uğraşılan bir yer olması lazım" diyen Durakoğlu, "Daha geçen 2 ay evvel bu ülkede Yargıtay yargı etiği kuralları çıkardı ve o kuralların bütün yargıçları tek tek bağladığını söyledi. Yargı etiğinin bu denli sıcak gündem teşkil ettiği sırada, yargının bir mensubunun etikle değil de etekle uğraşıyor olmasını, asla yargının kendisinin kabul etmemesi lazım" dedi.

Kaynak: DHA