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Baro Başkanı Gürbüz'den "tebligatlar durdurulsun" talebi

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle avukatların bürolarını kapattıklarını ancak az da olsa tebligat gönderiminin devam ettiğini belirtti.

25.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:50
Baro Başkanı Gürbüz'den
Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle avukatların bürolarını kapattıklarını ancak az da olsa tebligat gönderiminin devam ettiğini belirtti.
Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile ilgili önlemler kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSK), Adalet Bakanlığının açıklama ve tavsiye kararlarına rağmen çok az da olsa bazı mahkemelerin tutuklu ve ivedi işler dışında da duruşma yapmakta ısrar ettiklerini gördüklerini vurguladı.
"Bu tutumu vatandaşlarımızın, adliye personelinin ve meslektaşlarımızın sağlığı açısından sakıncalı buluyor ve sonuçları açısından kaygı duyuyoruz." ifadelerini kullan Gürbüz, şunları kaydetti:
"Buna rağmen adli ve idari makamlardan tebligatların yapılmasına devam edilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz düzenleme yasalaşıncaya kadar tebligatların ivedilikle durdurulmasını talep etmekteyiz. Çünkü birçok tebligatın gereğini yerine getirmek demek avukatın ya da personelinin evinden çıkıp iş yerine gitmesini zorunlu kılıyor."
Gürbüz, kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine avukatların büyük çoğunluğunun ekonomik durumunun iyi olmadığını belirterek, devletin sağlayacağı her türlü ekonomik desteğe ve çıkarılacak destek paketlerine dahil edilecek meslek grupları arasında avukatların da olması gerektiğini aktardı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Samsun Barosu, Güncel

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