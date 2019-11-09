Haberler » Güncel » Baro Başkanı Han'dan 10 Kasım mesajı - Haber

Baro Başkanı Han'dan 10 Kasım mesajı

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09.11.2019 21:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:35Baro Başkanı Han'dan 10 Kasım mesajı
Baro Başkanı Av. Enver , Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Han mesajında, "Ulusal bağımsızlığımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yaşamını Türk Milletinin bağımsızlığına ve gelişimine adamış eşsiz lideri kaybettiğimiz 10 Kasım, ulusumuzda ortak hüznün tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ata'sının ilkeleri ışığında ilerleyerek çağdaş ve modern bir dünya devleti haline gelmelidir. Atatürk'ü anmak, onun aydınlık yolundan kararlılıkla yürümek, onu fikirleri ile yaşatmak, kurduğu cumhuriyete, değerlerine, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkarak, daha ileriye taşımak gerekmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde, saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Malatya, Han, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:42 Bakan Varank Teknokent'i gezdi
22:43 DHA YURT BÜLTENİ - 19
22:42 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
22:40 Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti
22:39 Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
21:02 Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
9.11.2019 22:48:43