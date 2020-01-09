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Baro Başkanı Han'dan, Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09.01.2020 18:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:36Baro Başkanı Han'dan, Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Han, çağın en dinamik mesleklerinden biri olan basının, insanlara ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir görevi olduğunu belirterek "Üstlendiği misyonla toplumların sadece haber alma ihtiyacını karşılamakla kalmayan, aynı zamanda kamuoyunun tarafsız ve doğru bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstelenen basın, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında da önemli bir yere sahiptir. " ifadelerine ver verdi.

Görevlerini yerine getirmek için her şartta haber peşinde koşan basının düzenli bir mesaisi olmadan halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Han, "Yazılı ve görsel basın fedakarlık isteyen, şartları ağır olan önemli bir meslektir. Basınımız görevlerini büyük özveriyle yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, tüm basın emekçilerimize mesleklerini icrada başarılar dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Gazeteciler Günü, Enver Han, Han, Güncel

Kaynak: İHA

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