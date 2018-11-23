Baro Başkanı Han'ın 24 Kasım Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 17:33



23 Kasım 2018 Cuma 17:33

Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Baro Başkanı Enver Han, mesajında, "Hiç bir güçlük karşısında yılmayan, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı baş eğmeyen, sabır ve metanet içinde çalışan, her türlü fedakarlığı göze alan, geleceğimizin nesillerini yetiştiren öğretmenlerimizin günü. Geleceğimiz öğretmenlerimize ve eğitim ilkelerine bağlıdır. Öğretmenlerimizin görevi ve sorumlulukları herkesten çok daha ağırdır. Öğrencilerine vatan sevgisini, doğruyu ve diğer önemli değerleri öğreten öğretmenlerimizdir. Toplumumuzdaki bireyler onların eserleridir. İnsanlık tarihinin en önemli mesleği öğretmenlik ülkemizin geleceğidir. Eğitim ve öğretim ulusal kalkınmanın temelidir. Eğitime ve öğretime gereken önemi vermeyen ulusların bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle ülkemizin daha ileri gidebilmesi ve eğitimin kaliteli yapılması için öğretmenlerimizin mesleki sorunlar ile özlük ve sosyal sorunlarına en kısa zamanda çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bugün toplumumuzun birbirine saygılı, çevreye duyarlı, hak ve adalet duygusu gelişmiş, hukukuna, cumhuriyetine, bağımsızlığına, özgürlüğüne sahip çıkan bireylerden oluşan bir millet olmasını istiyorsak eğitimin ne olduğunu ve eğitimcinin kim olduğunu bir kez daha anlamak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle; görevlerini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler günü nü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, görevi başındaki öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA