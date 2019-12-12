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Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan Başkan Akgün'e ziyaret

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ve Baro Genel Sekreteri Avukat Cengiz Yaka, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü makamında ziyaret etti.

12.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:08Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan Başkan Akgün'e ziyaret
İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ve Baro Genel Sekreteri Avukat Cengiz Yaka, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü makamında ziyaret etti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 6. kez seçim kazanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü kutlayan Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, yeni dönemde de başarı dileklerinde bulundu. Mehmet Durakoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akgün, "Ülkemizin adalete ve hukuka en fazla ihtiyaç duyduğu bu günlerde tüm hukukçularımıza önemli görevler düşüyor. 141 yıllık tarihi geçmişe sahip olan İstanbul Barosu bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Sayın Mehmet Durakoğlu ve baro yönetimine başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu, Hasan Akgün, Güncel

Kaynak: İHA

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