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Baro başkanlarından Aksaray'daki olaya ortak tepki

MERSİN (İHA) – Türkiye Barolar Birliği ile aralarında Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın da bulunduğu 79 ilin baro başkanları ortak bir açıklama yaparak, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda bazı velilerin, özel eğitim sınıflarında eğitim gören otizmli öğrencileri yuhalamalarını kınadılar.

08.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:54 Baro başkanlarından Aksaray'daki olaya ortak tepki
MERSİN (İHA) – Türkiye Barolar Birliği ile aralarında Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın da bulunduğu 79 ilin baro başkanları ortak bir açıklama yaparak, Mehmetçik İlkokulunda bazı velilerin, özel eğitim sınıflarında eğitim gören otizmli öğrencileri yuhalamalarını kınadılar.

Türkiye Barolar Birliği ve 79 baro başkanı, Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik eyleme ortak tepki gösterdi. Baro Başkanı Yeşilboğaz'ın da Mersin Barosu adına yer aldığı ortak açıklamada, böylesine hassas bir konuda ayrımcılık yapmanın, toplumda derin tahribatlara yol açacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Aksaray Mehmetçik İlkokulunun bazı velilerinin, özel eğitim sınıflarındaki otizmli öğrencilere karşı eylem yaptığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Otizmli çocukların, kendi çocukları ile aynı okulda öğretim görmelerine karşı çıkan velileri, öncelikle kınıyoruz. Tüm çocuklarımızın çok değerli olduğunu, insanların hiçbir sınıflandırmaya tabi tutulmadan ve ötekileştirilmeden bir arada yaşayabilme arzusu ve erdeminin ancak okul sıralarında kazandırılabileceğini, böylesine hassas bir konuda ayrımcılık yapmanın, toplumda derin tahribatlara yol açacağını hatırlatıyor, tüm okullarda otizmli çocuklarımızın eğitimi için gerekli şartların sağlanarak, ayrımcılığa yol açan her türlü uygulamaya son verilmesi gereğinin altını çiziyor ve tüm çocuklarımızın toplumumuzun bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Ayrımcılık suç, eğitim haktır. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili sorumluların tespiti için başlatılan soruşturma sonucunu beklemekle birlikte, bu olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Unutulmamalıdır ki, otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın farkındayız ve onların yanındayız" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

Türkiye Barolar Birliği, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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