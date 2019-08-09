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Baro Başkanlığı'ndan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam, Baro Saymanı Avukat Edip İlkay Sunay, Yönetim Kurulu üyeleri Avukat Eda Eğmir Yüceer ve Avfkat H. Ferhat Şentürk, Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini ilettiler.

09.08.2019 10:54 Baro Başkanlığı'ndan Rektör Uysal'a ziyaret
Kütahya Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam, Baro Saymanı Avukat Edip İlkay Sunay, Yönetim Kurulu üyeleri Avukat Eda Eğmir Yüceer ve Avfkat H. Ferhat Şentürk, Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini ilettiler.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede, Baro Başkanı Ahmet Atam, Baro Saymanı Edip İlkay Sunay, Yönetim Kurulu Üyeleri Eda Eğmir Yüceer ve H.Ferhat Şentürk, Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak ve çalışmalarında başarı dilediler.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, Atam ve beraberindeki heyete teşekkür etti. (EFE-) - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Ahmet Atam, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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