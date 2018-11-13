Baro'dan Başkan Kazım Kurt'a Ziyaret

13 Kasım 2018 Salı 14:53



13 Kasım 2018 Salı 14:53

Önceki ay Eskişehir Baro Başkanlığına seçilen Mustafa Elagöz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Baro yönetimini kutlayan Başkan Kurt, Anayasanın 36'ncı maddesine göre, 'herkesin adil yargılanma hakkına sahip' olduğunu belirtti. Avukatlığın yargı bağımsızlığının temel taşı olduğunu ifade eden Başkan Kurt, savunma hakkının, adil yargılanmanın köşe taşı olduğu vurguladı. Başkan Kazım Kurt, "Savunma hakkı kutsaldır. Adaletin olmadığı yerde güven olmaz. Bu yüzden görevinizin çok önemli olduğu bilinciyle başarılı çalışmalara imza atacağınızdan hiç şüphem yok" dedi.Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu dile getiren Av. Mustafa Elagöz, 'adaletin' yerini bulması için Eskişehir Barosu olarak çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Başkan Kurt'a gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi veren Elagöz, "Bu mesleği yıllarca başarı ile sürdüren, genç meslektaşlarımıza örnek olan birisi Kazım Kurt. Odunpazarı ve Eskişehir için çok önemli çalışmalara imza attı. Eskişehir Barosu olarak belediyelerimizle birlikte çalışmalar yürütmek istiyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR