Baro İnsan Hakları Etkinliği Düzenledi

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:58



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:58

Adana Barosu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda düzenlenen etkinlikle insan haklarının önemi konuşuldu.Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Nurettin Tanış, etkinlikte yaptığı konuşmada, hak ve özgürlüklerden asla taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.Hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar ve yasal düzenlemelerin, göstermelik olarak değil, tüm insanların ihtiyacı ve demokrasinin bir gereği olduğu için yapılması gerektiğini ifade eden Tanış, şunları söyledi:"Bu açıdan özgürlük, güvenlik ikilemi yaratılarak mevcut hak ve özgürlüklerden asla taviz verilmemelidir. Hak ve özgürlük alanını genişleten, insan hakları ihlallerine karşı temel bir güvence olan, çoğulcu, yeni ve demokratik bir anayasa ihtiyacı önem arz etmektedir. Hak ihlalleri konusunda uluslararası temel belgeleri ve ölçütleri esas alan yasal düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir."Adana Baro Başkanı Veli Küçük de güncel hak ve hukuk ihlallerini sonuna kadar takip ettiklerini söyledi.Etkinlik kapsamında adliye koridorunda insan haklarıyla ilgili karikatür sergisi de açıldı.