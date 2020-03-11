Barodan minik öğrencilere hediye
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Başkan Yardımcısı Sinan Aslan ve Avukat Adeviye Nisa Arslan, Refahiye Anaokulunda eğitim gören minik öğrencileri ziyaret ederek hediyeler dağıttı.
11.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:35
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Başkan Yardımcısı Sinan Aslan ve Avukat Adeviye Nisa Arslan, Refahiye Anaokulunda eğitim gören minik öğrencileri ziyaret ederek hediyeler dağıttı.
Refahiye Anaokulunda eğitim gören minik öğrencilerle buluşarak mutluluklarına ortak olduklarını ve her zaman çocukların yanında olduklarını söyleyen Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ile bir araya geldik. Bir çocuk sevindirmek her şeye değer, bir çocuğun gülüşü dünyayı değiştirir. Çocuklar bizim geleceğimiz, her zaman onların yanında olmaya çalışıyoruz. Okul ziyaretlerimiz ve öğrencilerimize desteğimiz devam edecek." dedi.
Refahiye Anaokulu öğrencileri, okul idaresi ve veliler Erzincan Barosunun yapmış olduğu etkinlikten ve hediyelerden dolayı Baro Başkanı Adem Aktürk ve beraberindeki avukatlara teşekkür ettiler. - ERZİNCAN
Refahiye Anaokulunda eğitim gören minik öğrencilerle buluşarak mutluluklarına ortak olduklarını ve her zaman çocukların yanında olduklarını söyleyen Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ile bir araya geldik. Bir çocuk sevindirmek her şeye değer, bir çocuğun gülüşü dünyayı değiştirir. Çocuklar bizim geleceğimiz, her zaman onların yanında olmaya çalışıyoruz. Okul ziyaretlerimiz ve öğrencilerimize desteğimiz devam edecek." dedi.
Refahiye Anaokulu öğrencileri, okul idaresi ve veliler Erzincan Barosunun yapmış olduğu etkinlikten ve hediyelerden dolayı Baro Başkanı Adem Aktürk ve beraberindeki avukatlara teşekkür ettiler. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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