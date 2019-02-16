Barogücü Şampiyonu Alkışladı

Kaynak: İHA

Kayseri Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluğunu ilan eden Çamlıca Sağlıkspor'u sahaya çıkarken rakibi Kayseri Barogücü futbolcuları alkışlayarak tebrik etti ve Süper Amatör Küme'de başarılar dilediler.Bugün Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Çamlıca Sağlıkspor rakibi Barogücü'nü 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı. Maç öncesi sahaya çıkan Çamlıca Sağlıksporlu futbolcuları rakibi Barogücülü oyuncular alkışlayarak dair-play örneği gösterdiler. - KAYSERİ