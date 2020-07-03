Baroların izinsiz yürüyüşüne polis müdahalesi

Başkentte, barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren avukatlar izinsiz yürümek isteyince polis müdahalede bulundu.

03.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:14
Başkentte, barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren avukatlar izinsiz yürümek isteyince polis müdahalede bulundu.
TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren baro başkanları, otobüslerle geldikleri Ankara Adliyesi önüne toplandı.
Kanun teklifine ilişkin suç duyurusunda bulunan baro başkanları, Adliye binasından TBMM'ye yürümek istedi.
Polis ekipleri, gruba İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 salgını kapsamında son günlerdeki vaka artışları nedeniyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyeti 15 gün süreyle kısıtlama kararı aldığını hatırlatarak, buna ilişkin anons yaptı.
Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına da riayet etmeden yürümek isteyen gruba, polis ekipleri müdahelede bulundu.
Müdahale sırasında grupta bulunan bazı göstericilerin polis ekiplerine yumruklu saldırıda bulundukları ve tükürdükleri gözlendi. Bazı grup üyeleri, güvenlik amaçlı çekilen bariyerleri polis ekiplerinin üzerine fırlattı.
Bunun üzerine polis ekipleri de göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Grup üyeleri, 2 saatlik bekleyişin ardından otobüslerine bindirilerek gönderildi.
Çıkan arbedede 4 polis çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Baroların izinsiz yürüyüşüne polis müdahalesi

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Adliyesi, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Baroların izinsiz yürüyüşüne polis müdahalesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:24: Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 103 yaralı (16) - Haber 19:23: Son dakika güncel: Tankerlerden akaryakıt çalanlara operasyon: 9 gözaltı (2) - Haber 19:23: MALTEPE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA DENETİM YAPILDI - Haber 19:23: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar... - Haber 19:23: Kovid-19 önlemleri kapsamında açılan Süper Teras'a yoğun ilgi - Haber 19:11: Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp - Haber 18:58: Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı - Haber 17:31: Sakarya'da patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikası harabeye döndü - Haber 10:07: Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak - Ekonomi 23:12: Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu - Spor