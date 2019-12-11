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Barselona'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

'İspanya'nın Barselona şehrine bağlı Montornès del Vallès'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

11.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:16Barselona'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
' 'nın şehrine bağlı Montornès del Vallès'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Metroya yakın bir bölgede başlayan ve kara dumanların şehrin birçok bölgesinden görülebildiği yangın nedeni ile yakın bölgedekilerin bölgeden uzaklaşmaları ve bölgedeki metro istasyonlarını kullanmamaları uyarısı yapıldı.Yangının söndürülmesi için bölgeye birçok yerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerel medya fabrikanın solvent ve atık endüstrisinin geri dönüşümü üzerine faaliyette bulunan büyük bir yapı olduğunu; yangın nedeni ile yayılan dumanın insan sağlığı için risk oluşturduğunu duyurdu.



Barselona, İspanya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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