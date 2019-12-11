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Barselona'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Barselona'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangınİspanya (DHA) 'İspanya'nın Barselona şehrine bağlı Montornès del Vallès'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

11.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:27
'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
İspanya (DHA) 'İspanya'nın Barselona şehrine bağlı Montornès del Vallès'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Metroya yakın bir bölgede başlayan ve kara dumanların şehrin birçok bölgesinden görülebildiği yangın nedeni ile yakın bölgedekilerin bölgeden uzaklaşmaları ve bölgedeki metro istasyonlarını kullanmamaları uyarısı yapıldı.
Yangının söndürülmesi için bölgeye birçok yerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerel medya fabrikanın solvent ve atık endüstrisinin geri dönüşümü üzerine faaliyette bulunan büyük bir yapı olduğunu; yangın nedeni ile yayılan dumanın insan sağlığı için risk oluşturduğunu duyurdu.
Barselona'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Barselona, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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