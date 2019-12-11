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Barselona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinin Montornes ilçesindeki sanayi sitesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan devasa yangın kontrol altına alındı.

11.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:04Barselona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
'nın doğusundaki kentinin Montornes ilçesindeki sanayi sitesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan devasa yangın kontrol altına alındı.
Sabah yerel saatle 07.41'de (TSİ 09.41) başlayan yangın fabrikadaki kimyasal maddelerin etkisiyle kısa zamanda büyüdü.
Çevreyi dumana boğan yangının kontrol altına alındığını açıklayan itfaiye ve sivil koruma ekiplerinden yetkililer, herhangi bir can kaybının veya yaralının olmadığını duyurdu.
Sivil Koruma kurumundan yapılan açıklamada, güvenlik amacıyla yangının çıktığı fabrikanın 500 metre yarıçapının boşaltıldığı bildirildi.
Yaşlılar ve çocukların sokağa çıkmaması, bir süreliğine çeşme sularının kullanılmaması ve bölgedeki ev, iş yeri ve okullarda pencerelerin kapalı tutulması uyarıları yapıldı.
Bölgede tedbir amaçlı "Kimyasal Acil Plan" yönetmeliği uygulandığı açıklandı.

Barselona, İspanya, Güncel

Kaynak: AA

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