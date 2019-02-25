Barselona'da Gündem: Kadın Liderler

UCLA-MEVA Ortadoğu Temsilcisi Sibel Uyar, teşkilatın yıllık değerlendirme toplantısında siyasette ve sosyal hayatta kadının yerini anlattı.Teşkilatın dünyada "Kadın Kotası"nın tartıştığını hatırlatan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "Kadınlar yaşamın her alanında dezavantajlı. Bunu aşmanın kadını hem sosyal alanda hem ekonomik alanda hem de siyasi hayatta güçlü kılacaktır. "Kadın olmadan demokrasi olmaz" yaklaşımının yalnızca sözde kalmaması eylemde de kendini güçlü bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Kent siyasetinde de daha fazla kadın siyasetçinin lider olması dayanıklı kent ve dayanıklı hayatları beraberinde getirecektir" dedi.

Dünya Aracı Kentler Forumunda Urla'nın kardeş kenti olan Fas'ın Şafşavan'ın Belediye Başkanı Mohamed Sefiani de katıldı. Özel sektörün, kamunun ve akademilerin şehir yönetimlerine entegre olmaları gerektiği toplantıda ön plana çıktı. Kentlerin vatandaşlara ait olduğu ve kentlerin sağlıklı yaşamlarının sürdürülebilir olması için çalışması gerekliliği konuşuldu. UCLG ortaklarının ve kentlerin iş birliğiyle nasıl düzenlemesi gerektiği tartışıldı. Özellikle barış, yerel demokrasi, jenerasyonlar arası diyalog ve haklara dayalı yerel faaliyetleri öncelik olarak belirlenmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

DAYANIKLI HAYATLAR YARATMALIYIZ

UCLG yıllık toplantısında ayrıca, yerel demokrasinin güçlendirilmesi, Dayanıklı alanlar aracı kentler yaratılması da öne çıktı. "Dayanıklı alanlar aracı kentler" oturumunun çalıştayına katılan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, buradaUrla'nın eko-sorumlu kent olarak belirlenmesine neden olan özelliklerini anlattı.Urla'daki yaşamı özetleyen Uyar, kentin sahip olduğu değerlerin korunmasının öneminin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler