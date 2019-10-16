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Barselona'da Şırnaklı çocuklardan Barış Pınarı'na asker selamı

İSPANYA'nın Barselona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Şırnak UYAFA futbol takımı, oynadığı 4 karşılaşmada gol yemeden galip geldi.

16.10.2019 10:46Barselona'da Şırnaklı çocuklardan Barış Pınarı'na asker selamı

İSPANYA'nın Barselona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Şırnak UYAFA futbol takımı, oynadığı 4 karşılaşmada gol yemeden galip geldi. Her galibiyet sonrası Türk bayrağı açan sporcular, asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

İspanya'nın Barselona kentinde 13-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve yüzlerce futbol takımının katıldığı uluslararası Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Şırnak UYAFA futbol takımı, oynadığı 4 karşılaşmada gol yemeden galip geldi. Geçen yılın şampiyonu olan Şırnak UYAFA futbol takımı, bu yılki turnuvada şu ana kadar Polonya takımını 3-0, Fransa takımını 2-0, Danimarka'nın 2 takımından birini 3-0 diğerini de 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Şırnaklı minik sporcular, aldıkları her galibiyet sonrası Türk bayrağını açarak, verdikleri asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.



Barselona, İspanya, Şırnak, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA

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