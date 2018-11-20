Barselona'da Tren Raydan Çıktı: En Az Bir Kişi Öldü 44 Kişi Yaralandı

20 Kasım 2018 Salı 14:53



20 Kasım 2018 Salı 14:53

– Demiryolu şirketi Renfe ve Katalan polis birliği Mossos d'Esquadra'ya göre, İspanya'nın Katalonya bölgesinde toprak kayması sonucu bir banliyö treni raydan çıktı.Barselona'da son günlerde görülen şiddetli yağışlara bağlı olarak, toprak kayması sonucu Barselona'nın Vacarisses bölgesinde, yerel saat ile 06.15'te (TSİ 08.15) R4 hattı üzerinde sefer yapan bir banliyö treninin son iki vagonu raydan çıktı.Bölgedeki İtfaiye'den gelen bilgilere göre trende yaklaşık 150 kişi vardı ve kaza sonucu bir kişinin öldüğü, 44 kişini yaralandığı, üç kişinin durumunun ciddi olduğu duyuruldu.Kazayı yara almadan atlatan 30 kişinin otobüsle Terrassa tren istasyonuna, diğerlerinin de psikolojik yardım için Vacarisses'deki bir spor merkezine götürüldüğü bilgisi verildi. - İstanbul