23.06.2019 16:37
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Bartholomeos Avanos'da ayin yönetti

Bartholomeos Avanos

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Panaiya Kilisesi'nde pazar ayini yönetti.

FENER Rum Patriği Bartholomeos , Nevşehir 'in Avanos ilçesindeki Panaiya Kilisesi'nde pazar ayini yönetti.
İlçede bulunan Panaiya Kilisesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ayine Yunanistan ve İstanbul 'dan çok sayıda Ortodoks katıldı. Bartholomeos 'un yönetiminde gerçekleştirilen ayinde İncil 'den ayetler ve ilahiler okundu. Bartholomeos , yaklaşık 2 saat süren ayinde Rumca dua eden ve konuşma yapan Bartholomeos, Kapadokya 'ya dostluk, barış, birlik ve beraberlik mesajları getirdiğini söyledi. Bartholomeos, " İstanbul , Girit, Kavala, Ankara ve Atina'dan din adamları ve siviller olarak hepimiz kardeş, dost olarak burada bulunuyoruz" dedi.


- Nevşehir
Kaynak: DHA
Nevşehir , Avanos , Bartholomeos , Güncel

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