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Bartholomeos'un evinde hırsız girişimi

FENER Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişinin girdiği öğrenildi.

21.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:37
DHA - FENER Rum Patriği 'un 'deki evine maskeli 3 kişinin girdiği öğrenildi. Hırsızlık amacıyla eve girdiği belirtilen kişilerin bir şey alamadan ayrıldığı kaydedildi.
Olay geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişi girdi. Olay sırasında evde hizmetçinin bulunduğu öğrenilirken şüpheliler evden bir şey alamadan ayrıldı. Evin güvenlik kameralarını inceleme altına alan polisin soruşturması sürüyor.
Bartholomeos'un evinde hırsız girişimi

Bartholomeos, İstanbul, Sarıyer, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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