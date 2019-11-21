Haberler » Güncel » Bartholomeos'un evinde hırsızlık girişimi (Tekrar) - Haber

Bartholomeos'un evinde hırsızlık girişimi (Tekrar)

FENER Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişinin girdiği öğrenildi.

21.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:05Bartholomeos'un evinde hırsızlık girişimi (Tekrar)

DHA - FENER Rum Patriği 'un 'deki evine maskeli 3 kişinin girdiği öğrenildi. Hırsızlık amacıyla eve girdiği belirtilen kişilerin bir şey alamadan ayrıldığı kaydedildi.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişi girdi. Olay sırasında evde hizmetçinin bulunduğu öğrenilirken şüpheliler evden bir şey alamadan ayrıldı. Evin güvenlik kameralarını inceleme altına alan polisin soruşturması sürüyor.



Bartholomeos, İstanbul, Sarıyer, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:30 Öğrencilerden yaşlıların yüzünü güldüren yardım
20:30 Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 18'e çıktı
20:28 Hong Kong'da şiddet yerini barışçıl protestolara bıraktı
20:27 Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti
20:27 2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:10 Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı
21.11.2019 20:32:16