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BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHATarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

01.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:44BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Özden ATİK/ , DHA

Tarabya'da Fener Rum Patriği 'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler önce savcılığa çıkarıldı. Savcılık 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme savcılığın talebini yerinde bularak 5 şüphelinin "hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin adliyeye sevki



Bartholomeos, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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