Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan 5 kişi tutuklandı

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler önce savcılığa çıkarıldı. Savcılık 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme savcılığın talebini yerinde bularak 5 şüphelinin "hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine 14 Kasım'da hırsızlık amacıyla giren şüpheliler, evdeki hizmetlinin durumu fark etmesi üzerine kaçmıştı. Bartholomeos'un evinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların kullandığı aracı tespit etmiş, Kartal'da görülmesi üzerine araç takibe alınmıştı.

Dragos'ta bir sokakta bekleyen aracı takip eden ekipler, bir evden çıkan maskeli 3 şüpheliye araca binip kaçmaya çalışırken "dur" ihtarında bulunmuş, polis araçlarına çarparak kaçmaya çalışan şüphelilerden biri silah teşhirinde bulununca vurularak, diğer 4 şüpheli de aracın lastiklerine açılan ateşle durdurularak yakalanmıştı.

Şüphelilerin üstünde 2 silah, koleksiyon tespih, ziynet eşyası ve kontak anahtarları bulunmuş, operasyonda 3 polis aracı zarar görmüş, 3 polis de hafif yaralanmıştı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR!

Bu arada, polise silah teşhirinde bulunan Serhat K. hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 7'si hırsızlık 14 suçtan kaydı bulunduğu, Hüseyin Ç. hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve şüphelinin 4 farklı suçtan arandığı, 42 suç kaydı olduğu, Volkan Ç'nin 13'ü hırsızlık 34 suçtan kaydı bulunduğu, Fırat D. hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevinden firar ettiği, 25'i hırsızlık olmak üzere 34 suç kaydı bulunduğu Mustafa K'nin ise 16'sı hırsızlık 23 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.