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Bartholomeos'un evine giren hırsızlar Gayrettepe Asayiş Büro Amirliğine getiriliyor

Bartholomeos'un evine giren hırsızlar Gayrettepe Asayiş Büro Amirliğine getiriliyor Bacağından yaralı olarak ele geçirilen hırsız, polislerin yardımıyla getirildiİSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, Kartal Dragos Semtinde başka bir villada hırsızlık yaptıkları...

28.11.2019 00:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:53
'un evine giren hırsızlar Asayiş Büro Amirliğine getiriliyor
Bacağından yaralı olarak ele geçirilen hırsız, polislerin yardımıyla getirildi
İSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, Kartal Dragos Semtinde başka bir villada hırsızlık yaptıkları sırada yakalandı. Bacağından yaralı bir şekilde ele geçirilen hırsız, hastanedeki tedavisinin ardından polislerin desteğiyle Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Sarıyer Tarabya'daki Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Kartal Dragos semtinde bir villadan hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü basılmış ve polisle aralarında çıkan çatışmada 1'i yaralı 4 hırsız ele geçirilmişti. Bacağından yaralanan hırsız hastaneye kaldırılırken, 3 hırsız ise polis merkezine götürülmüştü. Bacağından yaralı bir şekilde ele geçirilen hırsız, hastanede tedavisinin ardından bacağı sargılı bir şekilde Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Yürümekte güçlük çeken hırsıza polisler destek olurken, şubeye girişi sırasında ise yüzünü bezle kapatmaya çalıştığı görüldü.
Bartholomeos'un evine giren hırsızlar Gayrettepe Asayiş Büro Amirliğine getiriliyor

Bartholomeos, Asayiş Büro, Gayrettepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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