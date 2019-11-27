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BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (2)

*Polisle çatışmaya giren şüphelilerden biri yaralandı.

27.11.2019 23:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:11BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (2)

*Polisle çatışmaya giren şüphelilerden biri yaralandı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali ABLAY/

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Evine Giren Hırsızlar Yakalandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1'i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır.  Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti."

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler



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Kaynak: DHA

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