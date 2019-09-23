Haberler » Güncel » Haber

Bartın 10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis yakaladı

10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis yakaladıBartın'ın Kurucaşile ilçesinde, 10 yıl önce cinsel istismar suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan H.İ.Ö. (40) yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

23.09.2019 13:41
10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis yakaladı
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, 10 yıl önce cinsel istismar suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan H.İ.Ö. (40) yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
Kurucaşile'de 10 yıl önce 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan H.İ.Ö., 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.İ.Ö. cezası kesinleştikten sonra kayıplara karıştı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine H.İ.Ö.'nün yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.Ö.'nün kullandığı otomobil Bartın İnkum yolu üzerinde durduruldu.
Otomobiliyle Gürcistan'a kaçmak isterken yakalanan H.İ.Ö. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Bartın 10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis yakaladı

Kurucaşile, Bartın, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:41 Sahipsiz köpeklerin yeni yuvası okul oldu
15:40 flaş
15:40 Vali Gül, açılış dersinde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
15:40 Ankara mhp'li yalçın bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin konuştu-aktuel
15:40 Sağlık Bakanı Koca: "(Bahçeli) Genel durumu son derece iyi, birazdan taburcu olacak, hastanede...
15:40 Antalya'da 5 buçuk milyon Rus turist hedefi
15:39 İstanbul havalimanı'ndaki taksicilerin turizm eğitimi başladı