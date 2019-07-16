16.07.2019 13:56
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BARTIN 3 bin yıllık lahit mezar kapağına spreyle yazı yazıldı

3 bin yıllık lahit mezar kapağına spreyle yazı yazıldıBartın'ın Amasra ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait lahit mezar kapağı ile mezarına sprey boya ile yazı yazıldı.

3 bin yıllık lahit mezar kapağına spreyle yazı yazıldı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait lahit mezar kapağı ile mezarına sprey boya ile yazı yazıldı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, sprey boyanın silinmesi için dernek olarak gerekli mercilere başvuracaklarını söyledi.
Roma, Bizanslılar, Cenevizliler, Osmanlılar dönemine ev sahipliği yapan Amasra Kalesi, 15 Nisan 2013'te, Dünya Miras Merkezi tarafından, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklendi. 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan ilçede Kum Mahallesi'nde bulunan yürüyüş yolu üzerinde sergilenen lahit mezar taşlarının ve mezar taşına sprey boya ile yazılar yazıldı. Amasra Müze Müdürlüğü bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce yürüyüş yoluna konulan Roma dönemine ait lahit mezar kapağı ve mezarı üzerine siyah sprey boya ile 'Gülay' yazıldı. Lahit mezar taşındaki yazıyı gören vatandaşlar tepki gösterdi.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 'Amasra ilçemiz Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bir ilçemiz. Amasra Müze Müdürlüğünün bahçesinde yer olmadığı için bu lahitler sergilenmek üzere 15 yıl önce buraya konulmuştu. Ancak görüyoruz ki üzerine yazılar yazılmış, bu durum çok üzücü. Bu manzara bize yakışmıyor. Gelen turistlerimizden rica ediyoruz. Tarihimize saygı göstersinler. Bizlerde geçmişte Kuşkayası Yol Anıtı ve Amasra Kalesine spreyle yazılar yazılmıştı. Biz de gerekli mercilere başvurarak, bu sprey yazıları kumlama yöntemiyle sildireceğiz. Bu görüntü hiç hoş değil, bu durumun düzeltilmesini sağlayacağız.ö dedi. BARTIN 3 bin yıllık lahit mezar kapağına spreyle yazı yazıldı
Kaynak: DHA
Amasra, Bartın, Roma, Güncel

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