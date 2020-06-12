BARTIN 5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi

5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildiBARTIN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Atalay Kalafat (29), 5 yıl önce bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada ölen ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın mezarının yanında...

12.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:50
5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi
BARTIN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Atalay Kalafat (29), 5 yıl önce bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada ölen ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın mezarının yanında toprağa verildi.
Bartın'da bir restoranda garson olarak çalışan Atalay Kalafat, önceki gün Çiftlik köyündeki akrabasını ziyarete gitti. Ziyaretten dönen Atalay Kalafat, Bartın ile Zonguldak yolu Çiftlik Köyü mevkiinde yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Atalay Kalafat'ın cenazesi bugün Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Amasra ilçesine bağlı Göçgün köyündeki caminin önüne getirildi. Öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarken, Atalay Kalafat'ın ağabeyi Tahsin Kalafat tutuklu bulunduğu Bartın Cezaevi'nden izinli olarak gelerek kardeşinin cenaze namazına katıldı. Atalay Kalafat'ın cenazesi 2015 yılı Ağustos ayında Bartın Hendekyanı Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yıldıray Kalafat'ın (29) Göçgün köyü mezarlığındaki mezarının yanında toprağa verildi. BARTIN 5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çiftlik, Bartın, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
George Floyd’u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Haberler››3. Sayfa››BARTIN 5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:55: Baskil'de haşerelere karşı ilaçlama - Haberler 16:54: Park halinde freni boşalan hafriyat kamyonu binaya daldı - Haberler 16:52: Yemek pişirirken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti - Haberler 16:51: Esenyurt'ta feci olay - Haberler 16:51: Yeşilboğaz: "Dünyada 152 milyon, Türkiye'de 720 bin çocuk işçi var" - Haberler 16:44: Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor - Haberler 16:23: George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak 16:23: George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak - Haberler 16:20: 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 15:18: Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı