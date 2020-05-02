Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BARTIN 6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı

6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardıBARTIN Valiliği, 6 gündür koronavirüs vakası görülmediği şehirde vatandaşların tedbirleri elden bırakmamasını istediBartın'da son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor.

02.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:04
6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı
BARTIN Valiliği, 6 gündür koronavirüs vakası görülmediği şehirde vatandaşların tedbirleri elden bırakmamasını istedi
Bartın'da son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor. 73 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, 2'i yoğun bakımda olmak üzere 15 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. 198 bin 249 nüfusa sahip Bartın'da cami hoparlörlerinden sürekli evde kalınması çağrıları yapılıyor. Bartın Valiliği güzel havalar nedeniyle vatandaşları uyararak, tedbirlere uyulmasını istedi. Toplumun sağlığının, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyeceği belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:
'Güzel havanın da etkisiyle şehir merkezinde kalabalık fazlaydı. Bu durumun devamı halinde, ilimizde ve ülkemizde koronavirüs mücadelesinde ulaşılan başarının tehlikeye gireceği açıktır. Bundan böyle, merkez ve köylerde kolluk kuvvetleri ile daha sert tedbir ve cezalara başvuracağımızı, toplulukları ikaz etmeden en yüksek oranda ceza uygulayacağımızı, gerekirse zor kullanarak topluluklara müdahale edeceğimizi, seyahat sınırlamaları getirileceğini ikazen duyuruyoruz. Toplumun sağlığı, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyecektir. İş yerlerinin tekrar açılması, insanların işlerine kavuşması, ölümlerin olmaması, insanların hastanelerde acı çekmemesi, en önemlisi bayramı huzur ve sağlıkla yaşayabilmek için alınan tedbirlere uyulması mutlaka gereklidir.'
Kent merkezinde büfe işleten Metin Bensiz, 'Bartın'da salgın konusunda iyiye gittiğimizi düşünüyorum. İnşallah bozmayız, ayrıca yetkililerimiz aldıkları önlemler sayesinde büyük yol katettik. Valiliğinde vakaya rastlanmadığı açıklaması bizleri çok sevindirdi. İnşallah Türkiye'ye örnek oluruz.' dedi.
Paket döner servisi yapan Burhan Öztürk ise, 'Bu konuda vali beyi tebrik ediyoruz. Olayın ilk başından beri kontrolü ele aldı. Vaka çıkmaması da bizleri çok sevindirdi. Görüyoruz ki valiliğin almış olduğu kararlar yerinde olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Türkiye'de az vaka görülen iller arasındayız. İnşallah vatandaşlarımız bu kurallara uyarak bu süreci en iyi şekilde atlatırız.' diye konuştu. BARTIN 6 gündür vaka görülmeyen Bartın’da valilik uyardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bartın Valiliği, Bartın, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen’e beğeni yağdı Haberler
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Haberler
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haberler
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Haberler››Güncel››BARTIN 6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: BURDUR Yurtlarda hummalı temizlik - Haber 18:32: Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 18:32: Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi - Haber 18:32: Antalya ve Burdur'da kuvvetli yağış uyarısı - Haber 18:32: Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Haber 18:22: Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti - Haber 18:11: Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 13:11: İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı - Haberler 12:51: Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor - Haberler