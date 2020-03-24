Bartın'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü
Bartın'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldüBARTIN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük ve Zonguldak yolunda uygulama yapılarak, sürücülerin ve araçlarda bulunanların ateşi ölçülerek, bilgilendirmeler yapıldı.
24.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:31
Bartın 'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü
BARTIN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük ve Zonguldak yolunda uygulama yapılarak, sürücülerin ve araçlarda bulunanların ateşi ölçülerek, bilgilendirmeler yapıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereğince, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yolu üzerinde uygulama yapıldı. UMKE ekipleri özel kıyafetlerini giyerek, trafik ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerinin ve araçlarda bulunanların ateşlerini kontrol etti. Ekipler ayrıca araçlarda bulunanların yurt dışı hikayeleri olup olmadığını, yakınlarından birinin yurt dışı öyküsünün olup olmadığını sordu. Uygulamada rahatsızlığı olan kişiye rastlanılmadı.
UMKE sorumlusu Yalçın Yurdusev, "İl dışından gelen araçlar durdurulmakta, vatandaşlarımızın ateş ölçümü yapılarak öksürük, nefes darlığı şikayeti olup olmadığını ve son 14 gün içerisinde kendisinin ve yakınlarının yurt dışı öyküsü sorgulanmaktadır. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti yaşayan kişilere rastlandığında bakanlığımızın belirlediği politikalar dahilinde gerekli koruyucu önlemler alınarak kişinin ambulansla hastaneye nakli sağlanacak." dedi.
BARTIN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük ve Zonguldak yolunda uygulama yapılarak, sürücülerin ve araçlarda bulunanların ateşi ölçülerek, bilgilendirmeler yapıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereğince, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yolu üzerinde uygulama yapıldı. UMKE ekipleri özel kıyafetlerini giyerek, trafik ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerinin ve araçlarda bulunanların ateşlerini kontrol etti. Ekipler ayrıca araçlarda bulunanların yurt dışı hikayeleri olup olmadığını, yakınlarından birinin yurt dışı öyküsünün olup olmadığını sordu. Uygulamada rahatsızlığı olan kişiye rastlanılmadı.
UMKE sorumlusu Yalçın Yurdusev, "İl dışından gelen araçlar durdurulmakta, vatandaşlarımızın ateş ölçümü yapılarak öksürük, nefes darlığı şikayeti olup olmadığını ve son 14 gün içerisinde kendisinin ve yakınlarının yurt dışı öyküsü sorgulanmaktadır. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti yaşayan kişilere rastlandığında bakanlığımızın belirlediği politikalar dahilinde gerekli koruyucu önlemler alınarak kişinin ambulansla hastaneye nakli sağlanacak." dedi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, Zonguldak, Karabük, Bartın, Güncel