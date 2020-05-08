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Bartın'a kaçak girmek isteyenleri önlemek için jandarma görevde

Bartın'a kaçak girmek isteyenleri önlemek için jandarma görevdeBARTIN'da, karayolu dışında kente girenleri önlemek için jandarma ekipleri kentin sınırlarında bulunan tarla ve ormanlarda görev yapmaya başladı.

08.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:45
Bartın'a kaçak girmek isteyenleri önlemek için jandarma görevde
BARTIN'da, karayolu dışında kente girenleri önlemek için jandarma ekipleri kentin sınırlarında bulunan tarla ve ormanlarda görev yapmaya başladı. Yakalanan 2 kişi yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.
Vaka sayılarında düşme gözlemlenen Bartın'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler sıkı sıkıya yerine getiriliyor. Bartın Valiliği'nce, Ramazan Bayramı ve yaz tatili için kente gelinmemesi istenirken, seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin 14 gün yurtlarda karantinaya alınacağı uyarısında bulunuldu. Yapılan denetimlerde kente tali yollar ve köy yollarını kullanarak gelen, sahte belge düzenleyen ve izinsiz olarak gelenler Çeşm-i Cihan Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. Valilik ayrıca, 'İlimize seyahat kısıtlamasına tabi iller başta olmak üzere tüm illerden karayolu haricinde girişleri önlemeye yönelik olarak, sınır hattında karayolu dışında kalan tarla, ağaçlık, tepelik alanlarda 24 saat esasına göre gizli noktalarda gözetleme ve kontrol faaliyeti şeklinde görev icrasına başlanmıştır. diye açıklamalarda bulundu.
Valiliğin kararı sonrasında jandarma ekipleri Bartın il sınırlarında bulunan tarla ve arazilerde devriyeye başladı. Jandarma ekipleri Bartın il sınırında bulunan Büyükkızılkum köyü kırsalı ile Zonguldak Çaycuma Yeşilköy sınırlarında bulunan tarlalarda ve geçiş noktalarında devriye atarak, önlemleri sıklaştırdı. Jandarma ekipleri, 2 gün içerisinde kente girmek isteyen 2 kişiyi arazide yakalayarak, 14 günlük karantina için yurda yerleştirdi. Bartın’a kaçak girmek isteyenleri önlemek için jandarma görevde

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bartın, Güncel, Haber

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