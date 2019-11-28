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Bartın'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİHakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

28.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:35Bartın'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden biri olan Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı askeri uçakla Havalimanı'na getirildi.Şehit Yılmaz'ın cenazesini Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar karşıladı. Şehit Furkan Yılmaz'ın cenazesi, okunan duaların ardından konvoy eşliğinde Bartın'a götürüldü. Şehit Yılmaz'ın cenazesi cuma namazının ardından Bartın'a bağlı Büyükkızılkum Köyü'nde toprağa verilecek.

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak),



Furkan Yılmaz, Zonguldak, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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