Bartın'a Yeni Ambulans Tahsisi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz
Tunç, Sağlık Bakanlığınca Bartın'a 7 yeni ambulans daha tahsis edildiğini ve 112 Acil hizmetlerinde ambulans sayısının 35 olduğunu bildirdi.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, 2002'de 112 Acil Servisi'nde 4 ambulansın olduğunu, vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için her yıl ambulans sayısını arttırdıklarını belirtti.
"İl genelinde 35 ambulans ve 200 civarında acil sağlık personeliyle 7 gün 24 saat hizmet verildiğini ifade eden Tunç, "Böylece Bartın 112 Acil istasyonlarındaki ambulans filosunu yeniledik. Son olarak 7 yeni ambulans daha tahsis ederek 112 Acil Sağlık hizmetlerindeki ambulans sayısını 35'e çıkardık. Geçen yıl 20 bin yakın hastaya acil sağlık hizmeti verilen ilimizde acil hizmetlerinde aksama olmadan halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz."
AK Parti, Bartın, Güncel
Kaynak: AA