BARTIN Ağaç tünel yol büyülüyor

Ağaç tünel yol büyülüyorBARTIN'da her iki tarafı ağaçlarla sarılı olan karayolunda gidenler, yeşil ağaç örtüsü tünelin içinden geçmenin keyfini sürüyor.

02.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:36
Ağaç tünel yol büyülüyor
BARTIN'da her iki tarafı ağaçlarla sarılı olan karayolunda gidenler, yeşil ağaç örtüsü tünelin içinden geçmenin keyfini sürüyor. Yolun kenarında duranlar fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturuyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Bartın'ın Amasra ilçesine gelen turistlerin kullandığı Bartın-Karabük yolunda yaz ayı ile birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkiindeki sağlı sollu ağaçların yol üzerine kapatmasıyla oluşan manzara, görenleri adeta büyülüyor. Gökyüzünü kavlak ağaçların dalları kapatırken, yol üzerinde duran vatandaşlar cep telefonları ile fotoğraf çektiriyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel, geçen yıl yine bakanlık tarafından 'korunması gereken özel alan' ilan edildi. Yol üzerinde seyahat edenlerin fotoğraf çektirmeleri için geçen yıl olumsuz durumlar oluşmasını önlemek için 50 kilometre hız sınırı uygulaması başlatıldı. Önümüzdeki aylarda yine Bartın Valiliği tarafından hazırlanacak, proje ile vatandaşların fotoğraf çektirmeleri için cep alanları oluşturulacak.
Karabük'te üniversite öğrencisi olan Burak Kelleci, eşsiz manzara karşısında büyülendiğini söyleyerek, 'Bartın'a denize gidiyorduk. İlk kez bu yolu kullanıyoruz. Yolu görünce çok büyülendik. Eşsiz bir manzarası ve insanı doğaya daha çok bağlıyor" dedi.
Oğuzhan Ünal ise, 'Ankara'dan gezmeye geldik. Adeta tüneli andırıyor. İlk kez bu yoldan geçiyoruz. Tamamen tünel yol diyebiliriz. Çok hoşumuza gitti" diye konuştu. BARTIN Ağaç tünel yol büyülüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Amasra, Bartın, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››BARTIN Ağaç tünel yol büyülüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:05: Gösteri merkezleri ayda en az 2 kez denetlenecek - Haber 12:05: Ayasofya'da karar bekleniyor - Haber 12:05: Erdemli Belediyesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısını yaptı - Haber 12:04: Yaz spor okullarının engel tanımayan Minik Okçusu Elif - Haber 12:03: Keçiören'de sosyal mesafeli ilk sünnet düğünü yapıldı - Haber 11:54: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor - Haber 11:35: Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak - Haber 11:32: Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı - Magazin 23:32: Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı - Haberler 15:32: En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi - Magazin