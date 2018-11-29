Bartın Amasra'da Dev Dalgalar Oluştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Amasra'da saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Limanda mendireğe çarpan dalgaların boyu 6-7 metreyi buldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle açıkta Hamsi avına çıkan çok sayıda balıkçı teknesi de limana sığındı. Limandaki mendirekten yükselen dalgalar bazı balıkçı teknelerin içine kadar girmesi nedeniyle tayfalar zor anlar yaşadı. Amasra Belediyesi de hoparlörden vatandaşları şiddetli rüzgara karşı uyardı.
TEKNELER KARAYA OTURDU
Şiddetli fırtına nedeniyle Kurucaşile ilçesi limanında demirli bulunan 2 balıkçı teknesi karaya oturdu. Teknelerde hasar oluştu.
Bartın,Amasra
29 Kasım 2018 Perşembe 12:41