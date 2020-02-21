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Bartın amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü

Amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldüBARTIN'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde çıkan yangında evde mahsur kalan babaanne ile 2 torunu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

21.02.2020 22:17 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:20
'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü
BARTIN'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde çıkan yangında evde mahsur kalan babaanne ile 2 torunu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarısal köyünde meydana geldi. 3 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören köylüler yardıma koşarak, itfaiyeye verdi. Köylüler, yangında mahsur kalan Fatma Erkan (63) ile torunları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf Erkan'ı dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babaanne ve iki torunun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/AMASRA ( ), (DHA)
Bartın amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü

Bartın, Amasra, Güncel

Kaynak: DHA


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